Galliani parla di Max: “Non è solo un allenatore, è a 360 gradi. Gli insegnai una cosa che mi disse Berlusconi”

Durante la presentazione del libro A corto muso di Giuseppe Alberto Falci, era presente come ospite Adriano Galliani che ha parlato di Allegri, de Milan attuale e di tanti aneddoti del passato legati al tecnico livornese. Queste le sue parole sulla persona che è Max Allegri:

"Ho sempre apprezzato il fatto che considero Max non solo un allenatore, è riduttivo dire che Max è solo un allenatore. Max è a 360 gradi, un dirigente, un allenatore, un uomo politico. Mia sorella diceva che sa stare al mondo, Max sa stare al mondo. Una cosa che io ho imparato nel tempo, ed è una cosa che gli ho detto la prima volta che l'ho incontrato, quando io incontrai per la prima volta Berlusconi l'1 novembre del 1979, per motivi di aziende, mi disse una cosa che io ho poi esportato e detto anche a Max: "Si ricordi che nella vita se incontra una persona convessa si faccia concavo e se incontra una persona concava si faccia convesso". Io credo di avere un po' insegnato questa cosa a Max perchè lui da giovane era un po' fumantino, quando l'ho preso io.