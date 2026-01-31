Galliani e l’arrivo di Max: “Al pranzo con Berlusconi capii dopo 10 minuti che al presidente piaceva”

vedi letture

Durante la presentazione del libro A corto muso di Giuseppe Alberto Falci, era presente come ospite Adriano Galliani che ha parlato di Allegri, de Milan attuale e di tanti aneddoti del passato legati al tecnico livornese. Queste le sue parole sul primo incontro con Max Allegri e sul pranzo con Berlusconi:

"Io incontro Max per parlargli del Milan il giorno della finale di Champions dell'Inter del 2010. Facciamo un pranzo perchè Max voleva tornare a vedere la partita a Livorno quindi chiedo a Berlusconi di fare un pranzo e non una cena. Devo dire che io naturalmente in occasione di questi pranzi e queste cene non parlavo perchè mi limitavo a presentare quindi era Berlusconi che parlava con il quasi allenatore del Milan, è successo con 4/5 allenatori. Devo dire che ha legato immediatamente perchè non dava la sensazione di essere comunista. Subito dopo un po' Berlusconi, essendo che lo conoscevo benissimo, dal suo viso, dal suo sguardo, capivo se c'era l'ok, se fosse gradito al grande capo e dopo 10 minuti mi arrivavano segnali nascosti ma che io interpretavo e così Max è diventato l'allenatore del Milan"