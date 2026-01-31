MN - Eranio: "Un Milan anche italiano, di questo dobbiamo essere felici"

Il Milan arriva a un punto chiave della sua stagione: la prossima partita si giocherà a Bologna e dirà tanto delle ambizioni rossonere per questa seconda metà dell'anno, con il mercato che sarà ormai concluso e le dirette concorrenti tutte più o meno impegnati con le partite europee a eliminazione diretta. Per parlare del momento attuale, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva l'ex calciatore rossonero Stefano Eranio. Di seguito si riporta un estratto delle sue dichiarazioni.

E' un Milan anche molto italiano questo...

"E' vero, ci sono giocatori come Matteo Gabbia, Bartesaghi e Samuele Ricci che stanno facendo bene, di questo dobbiamo essere felici. Gabbia è una garanzia di affidabilità in difesa, è cresciuto molto, mi piace molto anche Bartesaghi che ha fatto un grande salto in avanti da Milan Futuro alla prima squadra. Ricci è un ottimo giocatore, deve diventare un po' malizioso però...".