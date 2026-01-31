Sky Sports UK: "Strand Larsen ha applaudito i tifosi dei Wolves a fine partita"

Il destino di Jean-Philippe Mateta, obiettivo numero uno del Milan in queste ultime ore di calciomercato, è legato con il doppio filo a quello di un attaccante che è passato anche dal club rossonero in gioventù, Jorgen Strand Larsen. Il Crystal Palace prima di liberare la punta francese che interessa al Diavolo deve trovare prima il suo sostituto e l'indiziato principale è proprio il norvegese del Wolverhampton: l'accordo teoricamente c'è già ma vanno superati gli ultimi ostacoli.

Intanto oggi Strand Larsen è entrato al 70° minuto della partita che i Wolves hanno perso 0-2 contro il Bournemouth: il giocatore, al fischio finale, è andato a salutare e applaudire i tifosi, in un gesto che i colleghi di Sky Sports UK hanno interpretato come un addio dell'attaccante. Questa la notizia del sito inglese: "Jorgen Strand Larsen è stato visto applaudire i tifosi dei Wolves dopo il fischio finale in quella che potrebbe essere la sua ultima apparizione al Molineux. L'attaccante è entrato al 70° minuto della sconfitta per 2-0 contro il Bournemouth, sostituendo Hwang Hee-chan mentre i Wolves cercavano di recuperare lo svantaggio".