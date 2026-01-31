Maignan, parata del mese di gennaio: ecco la vincitrice

Suo propri profili social, il Milan ha pubblicato la parata del mese di gennaio votata dai tifosi in questi giorni. La decisione finale è ricaduta sul miracolo che il francese ha sferrato durante Como-Milan con la doppia parata clamorosa sul 33 dei lariani Da Cunha. Un misto tra riflessi e istinto che hanno tenuto in piedi i rossoneri, già in svantaggio per 1-0 nel primo tempo, e che gli ha permesso poi di rimontare la partita terminata poi 1-3. In calce al pezzo possiamo rivedere la parata da diverse angolazioni.

Questo il commento del Milan: "Well, there you have it. Monsieur Mike’s rapid reflexes vs Como earns him the COTM for January" (Bene, ecco a voi. I rapidi riflessi del signor Maignan contro il Como guadagno il premio parata del mese di gennaio)