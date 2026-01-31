Alphadjo Cissè è cresciuto nella stessa società di Yunus Musah

Alphadjo Cissè sarà un nuovo calciatore del Milan. Il giovane talento classe 2006, nato a Treviso, si sta mettendo in mostra quest'anno nel campionato di Serie B dove sta trascinando il Catanzaro come miglior giocatore della rosa: fino a questo momento 21 partite giocate e 6 gol realizzati. Una stagione che arriva dopo tanti anni promettenti nell'Hellas Verona Primavera con cui è stato capace di segnare 22 gol in 67 partite complessive: ed è proprio dalla squadra scaligera che il club rossonero lo preleverà.

Riavvolgendo il nastro della carriera di Alphadjo, però, è curioso andare a indagare da dove l'Hellas Verona lo ha pescato quando ancora aveva solamente 14 anni: Cissè ha mosso i suoi primi passi da calciatore nel Giorgione, squadra di Castelfranco Veneto. La curiosità è che anche un giocatore ex Milan, ora in prestito all'Atalanta, come Yunus Musah iniziò la sua carriera sportiva proprio nella stessa società, prima di trasferirsi per motivi lavorativi di famiglia in Inghilterra.