Di Marzio: "Il Milan ha preso a titolo definitivo Yahya Idrissi Regragui del Chelsea"
Gianluca Di Marzio racconta di un colpo del Milan Futuro: "Il Milan ha preso a titolo definitivo Yahya Idrissi Regragui del Chelsea. Il giocatore è già a Milano".
Idrissi è un trequartista marocchino classe 2007 che il Chelsea ha prelevato nel 2021 dalle giovanili del West Ham.
Il @acmilan ha preso a titolo definitivo Yahya Idrissi Regragui del @ChelseaFC. Il giocatore è già a Milano.— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 31, 2026
