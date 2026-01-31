Di Marzio: "Il Milan ha preso a titolo definitivo Yahya Idrissi Regragui del Chelsea"

Oggi alle 19:00Calciomercato Milan
di Manuel Del Vecchio

Gianluca Di Marzio racconta di un colpo del Milan Futuro: "Il Milan ha preso a titolo definitivo Yahya Idrissi Regragui del Chelsea. Il giocatore è già a Milano".

Idrissi è un trequartista marocchino classe 2007 che il Chelsea ha prelevato nel 2021 dalle giovanili del West Ham.