MN - Domani mattina le visite di Alphadjo Cissè alla Madonnina

di Francesco Finulli

Tutto fatto per l'acquisto di Alphadjo Cissè da parte del Milan: il classe 2006 sarà acquistato dall'Hellas Verona ma rimarrà a Catanzaro, in Serie B, fino al termine di questa stagione. Investimento importante da parte del club rossonero che verserà nelle casse del club veneto 8 milioni di euro più circa 1.5 di bonus.

Cissè, in questo weekend, non è stato convocato dal Catanzaro per la partita in casa del Sudtirol: il motivo è presto detto, come appreso dalla redazione di MilanNews.it, domani mattina il giovane attaccante sarà a Milano per effettuare l'iter di visite mediche alla Madonnina e per la firma del suo nuovo contratto. Vi racconteremo passo dopo passo la sua giornata rossonera.

