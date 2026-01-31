MN - Domani mattina le visite di Alphadjo Cissè alla Madonnina
MilanNews.it
Tutto fatto per l'acquisto di Alphadjo Cissè da parte del Milan: il classe 2006 sarà acquistato dall'Hellas Verona ma rimarrà a Catanzaro, in Serie B, fino al termine di questa stagione. Investimento importante da parte del club rossonero che verserà nelle casse del club veneto 8 milioni di euro più circa 1.5 di bonus.
Cissè, in questo weekend, non è stato convocato dal Catanzaro per la partita in casa del Sudtirol: il motivo è presto detto, come appreso dalla redazione di MilanNews.it, domani mattina il giovane attaccante sarà a Milano per effettuare l'iter di visite mediche alla Madonnina e per la firma del suo nuovo contratto. Vi racconteremo passo dopo passo la sua giornata rossonera.
di Lorenzo De Angelis
Pubblicità
Calciomercato Milan
La differenza tra difendere e assistere. Società a pezzi come un mosaico, ma forse è finita... di Luca Serafini
Le più lette
1 LIVE MN - Mercato Milan: Maignan ha firmato il rinnovo! Fatta per Cissè, giornata decisiva per Mateta
2 Mateta può arrivare a Milano già in serata, ma c'è bisogno che si verifichino due condizioni imprescindibili
22/01 Real Madrid, Mbappé, Vinicius Jr e Bellingham: il successo in Champions e il ruolo dell’hairstyle taper fade
Primo Piano
live mnLIVE MN - Mercato Milan: Maignan ha firmato il rinnovo! Fatta per Cissè, giornata decisiva per Mateta
FOCUS MN - Potenza e sacrificio al servizio del gioco: Mateta è il prototipo di attaccante "allegriano"
Franco OrdineLa Champions non è affatto scontata. Servono rinforzi e peso politico. Il giallo a Modric spinto è uno scandalo
Carlo PellegattiSto dalla parte di Leao. Che nostalgia di quel binario. Ah lontano da me quel pensiero! La passione e l’amore verso il Milan si ha dentro!
Antonio VitielloUltima settimana di mercato: cosa serve e su cosa lavora il Milan. Il colpo è la firma di Maignan
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com