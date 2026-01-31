Altro colpo in casa Milan: preso il 2008 Dalpiaz dal Bayern Monaco

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri avrebbero chiuso un altro colpo in vista del futuro. Nelle scorse ore vi avevamo parlato della trattativa tra il Milan e il Bayern Monaco per il giovane classe 2008 Dalpiaz. Questo quanto riporta la Gazzetta oggi: "Il Milan ha preso un altro giovane. Si chiama Magnus Dalpiaz, è nato a Innsbruck, viene dal Bayern Monaco, fa il terzino destro e promette bene. Un altro 2008 dopo Malick Cissè, ufficializzato ieri. Dalpiaz arriva al Milan in prestito con diritto di riscatto. Giocherà con la Primavera rossonera"

CHI È MAGNUS DALPIAZ - Dalpiaz ha giocato in questa prima parte di stagione nella seconda squadra del Bayern in Regionalliga, quarta serie del calcio tedesco. 17 le presenze, che diventano 22 con quelle in Youth League con la Primavera. Giocatore molto duttile, ha coperto il ruolo di terzino sinistro e con la nazionale austriaca ha fatto anche il centrale di difesa. Destro naturale, al Bayern è arrivato nel 2019, facendo tutta la trafila.