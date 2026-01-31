Di Marzio: "Mateta-Milan, trattativa al momento bloccata: il Crystal Palace non ha ancora trovato il sostituto"

Oggi alle 18:12Calciomercato Milan
di Manuel Del Vecchio

Gianluca Di Marzio, racconta su X, che per Mateta al Milan la trattativa è al momento bloccata: il Crystal Palace non ha ancora trovato il sostituto. Nella giornata di ieri gli inglesi sembravano aver chiuso per Strand Larsen del Wolverhampton ma la trattativa si è fermata all'ultimo. Da capire se ci saranno i tempi materiali per far combaciare tutti i pezzi del puzzle