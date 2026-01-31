Fabrizio Romano: "Mateta ce la sta mettendo tutta per andare al Milan ma manca il via libera del Palace. Larsen operazione bloccata"

Fabrizio Romano e Matteo Moretto, in un video su YouTube, fanno il punto sulla situazione Mateta. Il Milan è d'accordo con giocatore e procuratore e nel frattempo aspetta il via libera del Palace, con gli inglesi che però sono ancora alla ricerca del sostituto:

Fabrizio Romano: “Su Nkunku continuo a ripetervi che nonostante si sia parlato di tanti club, Roma, Fenerbahce, la situazione non è ancora cambiata. Nkunku vuole restare al Milan. Nkunku ha scelto il Milan in estate quando aveva tante possibilità: poteva andare al Newcastle, poteva tornare al Lipsia, c’era anche il Bayern. Ma ha scelto il Milan e vuole giocarsela al Milan. Fino ad oggi non ha dato alcuna apertura ad andare via, a prescindere dalla formula. È chiaro che questo è un punto da tenere in considerazione, mentre da Londra non sono arrivati segnali definitivi di apertura dal Crystal Palace per il sostituto di Mateta e quindi per Mateta da subito al Milan”.

Matteo Moretto: “L’ultimo ok del Palace non è arrivato. Il Milan se lo aspettava in mattinata. Il Palace continua a dire no perché non ha il sostituto. Prima di far partire Mateta vorrebbe avere chiaro in testa chi posso essere il sostituto”.

Fabrizio Romano: “Mateta ce la sta mettendo tutta. Non è convocato, ha parlato con il club, ha parlato con l’allenatore, ha detto che vuole solo il Milan. È chiaro che adesso bisogna aspettare il sostituto, soprattutto perché il Palace aveva praticamente chiuso Strand Larsen, attaccante del Wolverhampton. Operazione praticamente fatta che si è bloccata sui dettagli finali degli scambi di documenti e i rapporti si sono un po’ irrigiditi. Adesso il Palace sta cercando o di risistemare l’operazione, ma ad oggi ancora non l’ha fatto, o di prendere un altro attaccante. Vediamo se il Crystal Palace troverà l’attaccante. Mateta aspetta, ha scelto il Milan, il suo procuratore è a Milano in queste ore e ha un accordo totale col Milan, stipendio e commissioni. Lato giocatore è a posto, fatto. Bisogna aspettare che il Palace dia il via libera”.