Mateta-Milan non si sblocca, il francese sbuffa sui social
Al momento non si sblocca la situazione tra Milan e Crystal Palace per Jean-Philippe Mateta: i rossoneri hanno trovato l'accordo con il calciatore, il suo agente e anche con il club inglese, che però prima di dare il via libera finale vuole avere in mano un sostituto.
Il Palace sembrava aver chiusto per Strand Larsen del Wolverhampton, ma la trattativa si è bloccata proprio all'ultimo. Il Milan non si dà per vinto, vuole Mateta già a gennaio e Mateta vuole il Milan, ormai è più che chiaro. Il francese, sul suo profilo Instagram, ha postato una storia inequivocabile. Corsa contro il tempo, palla in mano al Crystal Palace.
