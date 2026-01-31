Bianchin su Mateta: “Crystal Palace fa muro anche oggi, il Milan non smette di crederci”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Oggi alle 16:11Calciomercato Milan
di Andrea La Manna

Sul suo profilo X, Luca Bianchin ha rivelato che il Crystal Palace ha fatto anche oggi muro per Mateta ma che il Milan farà nuovi tentativi nella giornata di domani. 