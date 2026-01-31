Bianchin su Mateta: “Crystal Palace fa muro anche oggi, il Milan non smette di crederci”
Sul suo profilo X, Luca Bianchin ha rivelato che il Crystal Palace ha fatto anche oggi muro per Mateta ma che il Milan farà nuovi tentativi nella giornata di domani.
Il Crystal Palace oggi ha fatto ancora muro su Jean-Philippe Mateta: non è arrivato il via libera per il trasferimento a gennaio.— luca bianchin (@lucabianchin7) January 31, 2026
Il Milan non smette di crederci: nuovi tentativi tra stasera e domani. pic.twitter.com/7zaKTBdGX1
