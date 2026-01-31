Fatta per Alphadjo Cissè: resterà al Catanzaro fino a fine stagione

Il Milan si assicura il talento classe 2006 Alphadjo Cissè, uno dei giocatori più interessanti e di prospettiva di tutto il panorama italiano: e fatta! Il club rossonero ha accelerato nella giornata di ieri, inserendosi nella trattativa tra il PSV Eindhoven e l'Hellas Verona, squadra che detiene il cartellino dell'esterno offensivo. Il giocatore quest'anno sta giocando in prestito al Catanzaro dove si sta mettendo in mostra e dove rimarrà in prestito fino al termine della stagione. Quest'anno ha giocato 21 partite realizzando 6 gol e 1 assist.

A confermare la buona riuscita dell'operazione è l'esperto di mercato Fabrizio Romano che ha pubblicato la notizia sui propri canali social specificando anche i dettagli della trattativa: il Milan pagherà 8 milioni di euro all'Hellas Verona con 1,5 di bonus. Come detto il giocatore rimarrà in Calabria per questa seconda parte di stagione dove avrà modo di continuare a giocare.