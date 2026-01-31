Ceccarini sull'affare Mateta: "Il Milan spera di anticipare l'operazione alzando l'investimento a 35 milioni"

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, l'esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sulle varie squadre italiane, soffermandosi anche sul Milan, pronto a mettere a segno quel colpo che non ti aspetti:

"[...] Il Milan intanto ha praticamente definito un colpo a sorpresa. I rossoneri hanno infatti in mano Mateta. Con il Crystal Palace è già stato trovato un accordo per giugno ma il Milan spera di anticipare l’affare subito alzando l’investimento a 35 milioni di euro. Il tutto a prescindere dal futuro di Nkunku, cercato da Fenerbahce e Roma. La trattativa si può chiudere in queste ore. La società rossonera punta a prendere anche un difensore ma in prestito. I profili da tenere presenti sono quelli di Gimenez dell’Atletico Madrid e Disasi del Chelsea [...]".