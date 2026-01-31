Moretto: "Il nome su cui si sta concentrando Tare è quello di Disasi"

Aggiornamenti costanti sul fronte difensore centrale per quanto riguarda le ultime, caldissime, ore di calciomercato rossonero. Sono stati fatti tanti nomi ma quello preponderante, almeno agli occhi del direttore sportivo Igli Tare, sembra essere quello del francese Axel Disasi, in uscita dal Chelsea. A confermarlo è il giornalista esperto di mercato Matteo Moretto che ne ha parlato nel suo ultimo video sul canale YouTube in italiano del collega Fabrizio Romano.

Le parole di Matteo Moretto sull'interessamento del Milan per Axel Disasi: "Il Milan sta lavorando anche per rinforzare la difesa e il nome su cui si è concentrato maggiormente Igli Tare è quello di Axel Disasi del Chelsea: non vi stiamo dicendo che arriverà sicuramente ma è il nome su cui il direttore sportivo ha focalizzato la sua attenzione. Come sapete è in uscita dal Chelsea che aveva praticamente chiuso il prestito al West Ham ma nelle ultime ore si sono inserite tante altre squadre tra cui il Milan a cui il giocatore è stato offerto tante volte. Igli Tare vorrebbe portare Disasi al Milan: in questo momento è quello più semplice".