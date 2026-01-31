MN - Eranio: "Leao lo vedo indisponente, al di là del problema fisico"

Il Milan arriva a un punto chiave della sua stagione: la prossima partita si giocherà a Bologna e dirà tanto delle ambizioni rossonere per questa seconda metà dell'anno, con il mercato che sarà ormai concluso e le dirette concorrenti tutte più o meno impegnati con le partite europee a eliminazione diretta. Per parlare del momento attuale, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva l'ex calciatore rossonero Stefano Eranio. Di seguito si riporta un estratto delle sue dichiarazioni.

Chi invece finora ha fatto benissimo è Maignan...

"Sta ripetendo la stagione dell'ultimo scudetto, fa parte ormai di una spina dorsale fondamentale per il Milan e per Allegri. Lui insieme a giocatori come Rabiot e Modric sono fondamentali. Non posso dire lo stesso di Leao, lo vedo un po' indisponente, al di là del problema fisico. Secondo me Rafa non può fare la prima punta, non ha tempi e posizione per giocare lì".