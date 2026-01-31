Gilardino in bilico, il Pisa pensa a Giampaolo per sostituirlo

La sconfitta per 1-3 del Pisa in casa contro il Sassuolo ha sancito la conferma dell'ultima posizione in classifica e adesso anche la posizione di Alberto Gilardino è veramente in bilico, con il club che sta pensando al cambio in panchina anche solo per dare una scossa. A riferirlo, questo pomeriggio, i colleghi di Sky Sport 24 che sottolineano come la dirigenza toscana stia pensando se proseguire o meno con Alberto Gilardino sul ponte di comando oppure se andare oltre. Si tratta di un momento e di una decisione delicata: il club vuole prendere il suo tempo per decidere.

Intanto parte già il toto-nome su chi potrebbe essere il sostituto adatto nel caso in cui Gilardino venisse effettivamente sollevato dal suo attuale incarico. Tra i profili più rilevanti c'è sicuramente anche il nome di un altro ex rossonero come Marco Giampaolo, l'anno scorso capace di salvare il Lecce nelle ultime giornate e subentrando in corsa e anche nell'estate valutato dal Pisa come possibile tecnico a cui affidare la panchina. Come detto, però, la decisione sarà presa nei giusti tempi.