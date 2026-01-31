Maignan-Milan, la storia d'amore iniziata nel 2021 continua

Mike Maignan era arrivato al Milan, nell'estate 2021, con un carico di aspettative molto pesante sulle spalle: sostituire Gianluigi Donnarrumma. Arrivò da Campione di Francia con il Lille e con una trattativa lampo, chiusa dopo che il portiere di Castellammare di Stabia aveva fatto intendere di non voler rinnovare il suo contratto. Quattro anni e mezzo dopo, ci ritroviamo con Mike Maignan capitano del Milan, tra i migliori portieri del mondo e legato ai colori rossoneri fino al 2031 per altri cinque anni.

Sono stati cinque anni ricchi di emozioni, non senza qualche momento di difficoltà e anche di fragilità, ma soprattutto pieni di parate spettacolari e grandissima personalità. Mike Maignan con il Milan ha vinto lo Scudetto alla sua prima stagione, ha riportato i rossoneri in semifinale di Champions League l'anno dopo e ha vinto la Supercoppa Italiana l'anno scorso. Da un anno è anche il capitano rossonero. In totale, ha difeso i pali del Diavolo in 188 partite.