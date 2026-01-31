VIDEO MN - Maignan lascia Casa Milan: presto l'ufficialità
Mike Maignan ha firmato il rinnovo di contratto che lo legherà al Milan per i prossimi anni, al termine di una trattativa che, l'estate scorsa, sembrava aver raggiunto un punto morto. E invece i rapporti sono stati riallacciati e il capitano rossonero ha giurato amore ai colori rossoneri.
In questi minuti, come riportato dal video dell'inviato di MilanNews.it, presente a Casa Milan, il portiere rossonero ha lasciato la sede del club. L'annuncio ufficiale del rinnovo dovrebbe arrivare a breve.
