VIDEO MN - Maignan lascia Casa Milan: presto l'ufficialità

Mike Maignan ha firmato il rinnovo di contratto che lo legherà al Milan per i prossimi anni, al termine di una trattativa che, l'estate scorsa, sembrava aver raggiunto un punto morto. E invece i rapporti sono stati riallacciati e il capitano rossonero ha giurato amore ai colori rossoneri.

In questi minuti, come riportato dal video dell'inviato di MilanNews.it, presente a Casa Milan, il portiere rossonero ha lasciato la sede del club. L'annuncio ufficiale del rinnovo dovrebbe arrivare a breve.