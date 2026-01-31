Beckham e il post Instagram con vecchie glorie rossonere

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:36News
di Andrea La Manna

Nel suo profilo Instagram, l'ex centrocampista rossonero David Beckham ha postato due foto che trasudano milanismo da tutti i pori. Nel post vediamo infatti Nelson Dida, Massimo Ambrosini, Billy Costacurta e Marco Boriello, insieme chiaramente all'ingelse, in posa all'evento di EYWEAR by DAVID BECKHAM. Questa la descrisione del post: "Sempre Milan.

Reunited for the first time since 2009… beautiful evening seeing my former teammates in Milan hosted by Eyewear by David Beckham" (Sempre Milan. Riuniti per la prima volta dal 2009. Bella serata con i miei compagni al Milan a Milano invitati da Eyewear per David Beckham)