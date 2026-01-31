Serie A, Pisa-Sassuolo 1-3: prova di forza dei neroverdi

di Francesco Finulli

Vince il Sassuolo di Fabio Grosso all'Arena di Pisa. Una prova convincete dei neroverdi che passano in vantaggio grazie al gol del solito Domenico Berardi e che raddoppiano poco prima di andare negli spogliatoio grazie ad un'autorete di Caracciolo. Nel secondo tempo gli uomini di Gilardino la riaprono col gol del 1-2 siglato Aebishcer ma solo 7 minuti più tardi ci pensa Konè a riportare a 2 la differenza di reti delle due squadre. 3 punti che portano il Sassuolo al 10° posto in classifica a 29 punti. Pisa che invece rimane sempre più affossato all'ultimo posto.

TABELLINO 
PISA-SASSUOLO 1-3
25' Domenico Berardi
45+1' aut. Antonio Caracciolo 
51' Michel Aebischer 
58' Ismael Koné