Serie A, Pisa-Sassuolo 1-3: prova di forza dei neroverdi
MilanNews.it
Vince il Sassuolo di Fabio Grosso all'Arena di Pisa. Una prova convincete dei neroverdi che passano in vantaggio grazie al gol del solito Domenico Berardi e che raddoppiano poco prima di andare negli spogliatoio grazie ad un'autorete di Caracciolo. Nel secondo tempo gli uomini di Gilardino la riaprono col gol del 1-2 siglato Aebishcer ma solo 7 minuti più tardi ci pensa Konè a riportare a 2 la differenza di reti delle due squadre. 3 punti che portano il Sassuolo al 10° posto in classifica a 29 punti. Pisa che invece rimane sempre più affossato all'ultimo posto.
TABELLINO
PISA-SASSUOLO 1-3
25' Domenico Berardi
45+1' aut. Antonio Caracciolo
51' Michel Aebischer
58' Ismael Koné
La differenza tra difendere e assistere. Società a pezzi come un mosaico, ma forse è finita... di Luca Serafini
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
