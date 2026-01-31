Il Milan Futuro si fa recuperare il doppio vantaggio: 2-2 con lo Scanzorosciate
Il Milan Futuro, dopo la sconfitta interna della settimana scorsa per 2-3 contro la Casatese Merate, non riesce a tornare a festeggiare una vittoria: solo un punto conquistato in trasferta sul campo dello Scanzorosciate, con il risultato di 2-2. Un pareggio amaro considerato l'inizio aggressivo dei rossoneri di mister Massimo Oddo che hanno siglato i due gol al 4° e al 7° minuto del primo tempo. A segnare sono stati Emanuele Sala e Lorenzo Ossola: i padroni di casa, però, sono stati in grado di recuperare prima accorciando al 32° del primo tempo e poi trovando il pari a un quarto d'ora dalla fine.
SERIE D, GIRONE B - LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Folgore Caratese 45
Chievo Verona 40*
Villa Valle 36
Milan Futuro 35*
Casatese Merate 35
Brusaporto 34
Caldiero Terme 31
Ciserano Bergamo 30
Oltrepò BFC 29
Breno 28*
Scanzorosciate 28*
Leon 27
Real Calepina 27
Castellanzese 26
Varesina 17
Pavia 17
Vogherese 13
Sondrio 13
*una partita in più
