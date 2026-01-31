Il Milan Futuro si fa recuperare il doppio vantaggio: 2-2 con lo Scanzorosciate

vedi letture

Il Milan Futuro, dopo la sconfitta interna della settimana scorsa per 2-3 contro la Casatese Merate, non riesce a tornare a festeggiare una vittoria: solo un punto conquistato in trasferta sul campo dello Scanzorosciate, con il risultato di 2-2. Un pareggio amaro considerato l'inizio aggressivo dei rossoneri di mister Massimo Oddo che hanno siglato i due gol al 4° e al 7° minuto del primo tempo. A segnare sono stati Emanuele Sala e Lorenzo Ossola: i padroni di casa, però, sono stati in grado di recuperare prima accorciando al 32° del primo tempo e poi trovando il pari a un quarto d'ora dalla fine.

SERIE D, GIRONE B - LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Folgore Caratese 45

Chievo Verona 40*

Villa Valle 36

Milan Futuro 35*

Casatese Merate 35

Brusaporto 34

Caldiero Terme 31

Ciserano Bergamo 30

Oltrepò BFC 29

Breno 28*

Scanzorosciate 28*

Leon 27

Real Calepina 27

Castellanzese 26

Varesina 17

Pavia 17

Vogherese 13

Sondrio 13

*una partita in più