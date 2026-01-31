Pirritano: "Cissè non è una meteora: lasciarlo in B prima del salto ha senso per tutti"

Tra i tanti nomi che sono usciti nelle ultime ore in ottica Milan, c'è anche quello del giovane talento italiano classe 2006 Alphadjo Cissè, che sta giocando un grandissimo campionato di Serie B con la maglia del Catanzaro che ne detiene i diritti sportivi, in prestito dall'Hellas Verona. In vista di un possibile colpo di questo tipo, con i rossoneri che stanno tentando il sorpasso sul PSV Eindhoven, la redazione di MilanNews.it ha intercettato il commento del giornalista e telecronista Matteo Pirritano, molto vicino all'ambiente catanzarese.

Il commento del collega Matteo Pirritano: "Catanzaro è una piazza calda, esigente, che ti mette pressione. Non è calcio giovanile. Eppure lui non l’ha mai sofferta, anzi sembra alimentarsi di quell’energia. È il classico giocatore che può reggere l’onda d’urto di San Siro, non subirla. Per questo l’idea di lasciarlo crescere ancora un anno in Serie B, prima del salto definitivo, avrebbe senso per tutti: per il ragazzo e per il Milan, che potrebbe seguirne l’evoluzione senza bruciare tappe. Poi c’è anche un altro aspetto di mercato da non sottovalutare: tra Milan e Catanzaro i rapporti sono già solidi, come dimostra l’operazione Liberali chiusa in estate. Il trequartista rossonero fin qui ha trovato poco spazio, ma con più minutaggio potrebbe ritagliarsi un ruolo importante. La sensazione, comunque, resta una: Cissè non è una meteora. È uno di quei giocatori che, se li prendi adesso, tra due anni ti chiedi come sia stato possibile arrivarci prima degli altri. Se il Milan lo prende, fa un affare. Vero".

