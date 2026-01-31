Tanti auguri a Lorenzo Torriani che oggi compie 21 anni!
Giornata di festa in casa Milan, oggi nel giorno della ripresa degli allenamenti in vista del prossimo impegno in trasferta contro il Bologna che è in programma martedì 3 febbraio alle ore 20.45: oggi a Milanello si festeggia il compleanno del portiere Lorenzo Torriani che compie 21 anni. Giovane talento e già esordiente con la prima squadra, quest'anno Torriani svolge il ruolo di terzo e gioca con regolarità in Serie D con il Milan Futuro. Anche la redazione di MilanNews.it si unisce nell'augurare un buon compleanno al giovane portiere!
Il messaggio di auguri del Milan sul proprio sito web: "Lorenzo Torriani compie oggi 21 anni e continua a crescere passo dopo passo nel Milan: dalle giovanili alla Primavera, da Milan Futuro all'allenarsi tutti i giorni al fianco di grandi campioni come Mike Maignan e Pietro Terracciano, da cui apprende routine, tecnica e leadership. In campo da ricordare le parate ai rigori nell'amichevole della tournée estiva a Singapore contro l'Arsenal. Lavoro quotidiano, professionalità e voglia di imparare definiscono il suo presente e preparano a un futuro importante. Tanti auguri, Lorenzo!"
