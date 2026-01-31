Tanti auguri a Lorenzo Torriani che oggi compie 21 anni!

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Oggi alle 14:48News
di Francesco Finulli

Giornata di festa in casa Milan, oggi nel giorno della ripresa degli allenamenti in vista del prossimo impegno in trasferta contro il Bologna che è in programma martedì 3 febbraio alle ore 20.45: oggi a Milanello si festeggia il compleanno del portiere Lorenzo Torriani che compie 21 anni. Giovane talento e già esordiente con la prima squadra, quest'anno Torriani svolge il ruolo di terzo e gioca con regolarità in Serie D con il Milan Futuro. Anche la redazione di MilanNews.it si unisce nell'augurare un buon compleanno al giovane portiere!

Il messaggio di auguri del Milan sul proprio sito web: "Lorenzo Torriani compie oggi 21 anni e continua a crescere passo dopo passo nel Milan: dalle giovanili alla Primavera, da Milan Futuro all'allenarsi tutti i giorni al fianco di grandi campioni come Mike Maignan e Pietro Terracciano, da cui apprende routine, tecnica e leadership. In campo da ricordare le parate ai rigori nell'amichevole della tournée estiva a Singapore contro l'Arsenal. Lavoro quotidiano, professionalità e voglia di imparare definiscono il suo presente e preparano a un futuro importante. Tanti auguri, Lorenzo!"