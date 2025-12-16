Thiago Silva saluta il Fluminense: vuole tornare in Europa. Milan, ci sei?

Si ripette spesso nelle ultime settimane che se il Milan vuole lottare veramente fino alla fine per lo scudetto deve fare mercato a gennaio e prendere rinforzi in difesa, sulla fascia destra e in attacco. Tutto corretto, ma c'è un dettaglio non indifferente da aggiungere sui possibili nuovi innesti: non dovranno essere scommesse o giocatori che hanno bisogno di un periodo di ambientamento, ma servono calciatori pronti.

GIOCATORE PRONTO - Pronti come per esempio lo sarebbe Thiago Silva che dirà addio a fine 2025 al Fluminense, tanto che avrebbe già salutato i compagni. La sua idea sarebbe quella di tentare un nuova avventura in Europa e provare magari a convincere Carlo Ancelotti a convocarlo nel suo Brasile per il Mondiale che si giocherà nella prossima estate. E chissà che a gennaio non si possano riaprire i cancelli di Milanello. Il brasiliano, nonostante i 41 anni compiuti a settembre, potrebbe essere molto utile al Milan che in difesa, come negli alti reparti, ha bisogno di un giocatore pronto che possa dare il suo contributo fin dal primo giorno.

COME MODRIC? - In queste ultime stagioni, Thiago Silva ha confermato di essere ancora in grado di giocare ad alto livello e potrebbe ripercorrere le orme di Luka Modric che è diventato un punto fermo della squadra di Max Allegri anche a 40 anni. Con la sua qualità, la sua esperienza e la sua leadership, il difensore brasiliano non avrebbe nemmeno bisogno di un periodo di ambientamento sia perchè conosce già bene l'ambiente rossonero dove ha già giocato dal 2009 al 2012, sia perchè, come il croato, è un campione che si adatta subito a qualsiasi campionato. Cosa decideranno di fare a Casa Milan? Serve un difensore pronto e forse più di Thiago Silva non c'è nessuno.