Capello e il gol annullato a Pulisic contro il Sassuolo: "Succede solo in Italia, con questi arbitri e Var che capiscono poco di calcio"

vedi letture

Fabio Capello, ex tecnico rossonero, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato anche del Milan di Allegri che è in corsa per lo scudetto insieme a Inter, Napoli e Roma. Ecco il suo pensiero sul Diavolo: "È una squadra strana: soffre con avversarie che sulla carta dovrebbe dominare, mentre non gioca con la stessa attenzione che mantiene contro le big. Sta perdendo punti importanti. Anche se il gol annullato a Pulisic contro il Sassuolo è qualcosa che succede solo in Italia, con questi arbitri e Var che capiscono poco di calcio. Non è balletto, in cui alla prima spinta si fischia fallo. Ma il possesso di domenica è stato sterile, troppo laterale, noioso.

Corsa scudetto? C'è un fatto che sorride al Milan, cioè il fatto che i rossoneri non hanno impegni al di fuori del campionato. Molto dipenderà dai risultati che Inter, Napoli e Juve otterranno in Champions, come la stessa Roma in Europa League che comunque resta lì in lotta. Sotto questo aspetto la favorita resta il Milan: avere la possibilità di preparare solo il campionato, senza competizioni europee, Supercoppa o Coppa Italia, è un grandissimo vantaggio".



MILAN-SASSUOLO, LE PAROLE DI ALLEGRI

"Abbiamo fatto - ha dichiarato mister Massimiliano Allegri a DAZN - secondo me una buona partita, abbiamo attaccato bene contro una difesa schierata. Il Sassuolo è sempre pericolosa, poi loro ad un certo punto spaccano la partita e lasciano tre davanti: se non recuperi palla poi devi fare 90 metri all’indietro. Sul primo gol potevamo essere un po’ più svegli, sul secondo uguale. Però diciamo che abbiamo fatto una buona partita ma abbiamo rischiato di perderla dopo il nostro 3-1. Prendiamoci questo punto e prepariamoci alla Supercoppa. Indipendentemente dalle caratteristiche dei giocatori la squadra ha fatto una buona partita. Momentaneamente siamo in testa alla classifica, comunque andrà saremo sempre al terzo posto dopo le partite di oggi. Il nostro percorso è quello di arrivare al 25 maggio tra le prime 4. Sappiamo che dobbiamo continuare a lavorare e dobbiamo iniziare a prendere meno gol perché ne abbiamo presi troppi. 2 a Parma, 2 oggi, 2 a Torino, 2 col Pisa, 2 col Torino, 2 con la Cremonese. Ai ragazzi però non ho assolutamente da rimproverare niente. Per giovedì dovremmo recuperare Fofana, vediamo Leao come sta. Gimenez, speriamo di averlo il più presto possibile. BIsogna continuare a lavorare perché fino a questo momento qui i ragazzi stanno facendo bene. Dobbiamo essere arrabiati e non demoralizzarci, perché domani dobbiamo pensare a giovedì e continuare a lavorare per migliorarci. Dobbiamo anche cominciare a subire meno gol, ma continuare a lavorare in totale serenità e soddisfatti per il lavoro fatto fino ad adesso".