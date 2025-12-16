Rinnovo Maignan: secondo il CorSera il dialogo tra le parti è migliorato, ma resta un’operazione parecchio complessa

vedi letture

In merito alla trattativa per il rinnovo di Mike Maignan, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2026, il Corriere della Sera in edicola in edicola questa mattina riferisce che, rispetto a qualche settimana fa, il dialogo fra le parti è migliorato, anche se resta un’operazione parecchio complessa.

Domenica, prima della partita di campionato contro il Sassuolo, il ds rossonero Igli Tare ha parlato così del futuro di Maignan: "Se è vero che ha chiesto 8 milioni? Non abbiamo mai parlato di numeri, questi numeri non li ho mai sentiti. Parlare di Mike è facile: è un ragazzo straordinario, un leader, un uomo di gruppo. Siamo contenti. A lui piace stare al Milan e al Milan piace se Mike rinnova. Stiamo parlando però oggi c’è una partita importante e speriamo di vincere. Poi avremo modo di parlare anche di questa cosa” le sue parole a DAZN.

