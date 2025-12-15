Bianchin: "Mi viene da pensare che Zirkzee non sia quello che esattamente il Milan cerca in questo momento"

Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso a MilanVibes sul nuovo attaccante per il Milan: “Zirkzee mi piace ma viene da pensare che non è quello che esattamente il Milan cerca in questo momento, è chiaro che Allegri cerca una prima punta, Fullkrug è più vicino a quell’ideale di calciatore. Zirkzee è molto affascinante, infinitamente affascinante però diverso. Dipende da tante cose, dipende dallo United, che cosa chiede, dipende dalla volontà del giocatore, quanto preme. Sicuramente è uno dei nomi, un altro è Niklas Fullkrug che va tenuto presente. Non siamo nemmeno a metà dicembre, di conseguenza tante cose succederanno e altri nomi sicuramente verranno fatti. In questo momento sono due nomi da considerare.

Nkunku? Credo che non sia in discussione per gennaio, è molto presto, c’è una fiducia sicuramente della dirigenza, anche se è certo che ha deluso, lo sanno anche loro; il Milan sappiamo non svende i suoi giocatori di conseguenza dovremmo pensare a una offerta pari a quella dell’estate, quindi una cifra sui 38, direi che è assolutamente non preventivabile a gennaio, l’unico spiraglio lo vedo per un prestito nel caso in cui arrivi una squadra che lo chieda magari in uno scambio tra giocatori, in quel caso ci si penserà, ma direi che non è assolutamente la priorità nei pensieri del Milan adesso”.