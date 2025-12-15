Le condizioni di Gabbia, il rinnovo di Saelemaekers e i movimenti di mercato: tutto sulle ultime in casa Milan

Il giorno dopo Milan-Sassuolo, gara segnata (in negativo) dagli errori (orrori) arbitrali e (in positivo) dalla doppietta di Davide Bartesaghi, è stato pregno di notizie, aggiornamenti e ufficialità.

La più importante probabilmente è quella che riguarda Matteo Gabbia: il difensore centrale si è sottoposto agli esami di routine che hanno escluso lesioni capsulolegamentose e meniscali. Tradotto, dopo la brutta iperestensione di ieri pomeriggio si temeva che ci potesse essere un infortunio grave e lungo: non è così. Matteo ad oggi non parte per Riyad con la squadra per rimanere a Milanello e recuperare al meglio. Con lui ci sarà Gimenez, ancora out, mentre Fofana e Leao partiranno con la squadra.

La seconda notizia positiva di giornata è il rinnovo di Alexis Saelemaekers con il Milan fino al 30 giugno 2031, con il decorso del contratto che partirà dal 1 luglio 2026. Quest’anno il belga, tornato con un bagaglio di esperienze importante dopo i prestiti a Bologna e Roma, si è ritagliato uno spazio importantissimo nell’11 titolare di Massimiliano Allegri.

La gara col Sassuolo ha mostrato anche come il Milan sia in completa emergenza numerica in attacco: Allegri non ha avuto la possibilità di effettuare nessun cambio offensivo contro i neroverdi. Anche per questo la dirigenza ha iniziato a muoversi in vista del mercato di gennaio: è stato bloccato Niclas Fullkrug, attaccante in uscita dal West Ham e che può arrivare in prestito.

