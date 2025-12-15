Accordo fino al 2031 a tre milioni: Saelemaekers e un rinnovo più che meritato

Nei giorni scorsi il Milan ha chiuso il rinnovo di Alexis Saelemaekers: le parti hanno infatti trovato un accordo totale per il prolungamento del belga fino al 30 giugno 2031 con adeguamento dell'ingaggio che salirà fino a circa 3 milioni di euro a stagione. L'ufficialità è arrivata oggi pomerigio e si tratta certamente di una mossa importante del Diavolo visto che parliamo di un giocatore che si sta dimostrando preziossimo per Max Allegri.

L'IMPORTANZA DI ALEXIS PER ALLEGRI - Dopo due stagioni in prestito a Bologna e Roma, Saelemaekers è tornato in estate a Milanello e il tecnico livornese ha voluto fortemente la sua permanenza al Milan. E non è un caso che il belga sia uno dei giocatori più utilizzati fino a questo momento: 1517' in campo tra Serie A e Coppa Italia, solo Pavlovic ha giocato più di lui (1542'). L'importanza di Alexis nella squadra rossonera è sotto gli occhi di tutti: dà qualità alla fascia destra milanista, dà una grande mano in difesa tanto che non è raro vederlo come quinto di difesa in alcune situazioni e corre come un matto su tutta la fascia.

GENEROSITA' E LUCIDITA' - Ovviamente ci sono anche delle cose che Saelemaekers deve migliorare per diventare ancora più incisivo: il belga è uno che non si risparmia mai e per questo a volte gli manca un po' di lucidità in alcune situazioni offensive, nelle quali sbaglia il passaggio o la scelta. La sua generosità è senza dubbio uno dei suoi punti di forza, anche se in certi momenti si trasforma quasi in un limite. Ma un giocatore come lui è quello che vogliono tutti gli allenatori e per questo Allegri se lo tiene molto stretto.