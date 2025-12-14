Niente scherzi. Gimenez non cancella l'emergenza. Mercato di fantasia. La carta Loftus-Cheek...

vedi letture

Questa volta la domenica al vertice la apre il Milan, seguiranno poi Napoli e Inter, in un turno in cui sono vietati passi falsi, considerati valore degli avversari.

Va detto che, classifica alla mano, con 20 punti il Sassuolo è la squadra più in forma rispetto a Udinese che ospiterà la formazione di Conte e Genoa che se la vedrà con l'Inter.

Per gli uomini di Allegri sarebbe fondamentale archiviare momentaneamente il campionato con un successo, prima della parentesi Supercoppa.

Là davanti c'è ormai costantemente da diverse settimane a questa parte la scritta 'emergenza'. Anche oggi soltanto 2 attaccanti a disposizione: Pulisic e Nkunku.

L'assenza di Gimenez è, settimana dopo settimana, sempre più incredibile. Ricordiamo che 'la caviglia è a posto', citando l'allenatore rossonero una settimana fa.

Come raccontiamo da tempo, la sensazione è che l'avventura del messicano a Milano si arrivata ai titoli di coda.

Anche la gestione di questo infortunio sicuramente non lo ha aiutato a recuperare posizioni nel cuore del mondo Milan, anzi.

In settimana abbiamo registrato una girandola di nomi accostati ai rossoneri. Da Zirkzee a Icardi, passando per Lucca e Fullkrug, con qualche outsider qua e là.

Mai come in questa situazione di rosa e di classifica credo sia doveroso accontentare il tecnico, andando a puntare il profilo da lui indicato.

Giudizio personale: tra i papabili, seppur nome complicato, non avrei dubbi sull'argentino ex Inter, ora al Galatasaray.

Zirkzee è affascinante ma non è un 9 puro: con l'uscita di Gimenez Allegri si ritroverebbe un reparto ancor meno assortito.

Fullkrug scalda pochissimo il popolo rossonero e anche il sottoscritto: va detto, però, che in carriera ha dimostrato di saper fare benissimo il subentrante, ruolo che non tutti sanno interpretare e che, con Pulisic e Leao disponibili, forse è quello che servirebbe al Milan.

L'idea del ritorno di Musah non è da bocciare: inutile lasciarlo a Bergamo fino a giugno visto lo scarsissimo impiego, mentre potrebbe tornare utile per avere un'alternativa (con tutti i suoi difetti) a Saelemaekers sulla fascia destra.

La Società lo ha fatto capire: non ci sono soldi, o meglio non si vogliono spendere, per questo servirà autofinanziamento e tanta fantasia.

Un ulteriore boost potrebbe arrivare dalla partenza di Loftus-Cheek: l'inglese non è un titolare in un reparto in cui sicuramente c'è abbondanza. Ma resto convinto che con Allegri nel suo ruolo potrebbe fare un salto di qualità. Sacrificarlo? Dipende sempre per arrivare a chi…

Il centrocampista ha in Sarri un grandissimo estimatore: non è un mistero che lo vorrebbe con sé alla Lazio, dove gioca un certo Gila, pallino di Tare, destinato a lasciare i biancocelesti in estate. Ecco perché a giugno Loftus-Cheek potrebbe essere una carta importante da giocarsi con Lotito…

La notizia più bella di oggi è il ritorno di Franco Baresi allo stadio dopo diversi mesi: non serve aggiungere altro. Il calore di S. Siro che lo accoglierà a braccia aperte, sarà un'emozione incredibile, per lui e per tutti...