Carezze e richiami: Allegri crede in Nkunku, ma il francese deve rispondere sul campo

Considerazioni interessanti e nuovi aggiornamenti sugli infortuni, questi tra i tanti temi emersi nella conferenza stampa odierna di mister Massimiliano Allegri in vista della delicata, delicatissima sfida di domani alle 12.30 a San Siro contro il Sassuolo. Il tecnico rossonero ha parlato della condizioni di Leao e Fofana, indisponibili domani ma recuperati per la semifinale di Supercoppa giovedì contro il Napoli. Un altro tema importante resta quello legato all’attacco rossonero. Pulisic la grande conferma, Gimenez desaparecidos e Nkunku? Elogi e carica di Allegri verso il francese.

ALLEGRI CI CREDE ANCORA

Quasi come un papà, mister Allegri coccola e motiva, per come può, il centravanti rossonero ancora a secco di gol in questo campionato di Serie A. In conferenza stampa è stato significativo l’intervento di Allegri alla famigerata domanda su Nkunku: "Deve essere più sereno. È arrivato in un ambiente in cui tutti l'abbiamo voluto. I compagni, l'allenatore e la società hanno piena fiducia in lui. Gli ho detto che deve sorridere un po' di più, se sorride un po' di più le cose andranno bene. Ha ottima tecnica, da qui alla fine dell'anno farà ottime cose".

IN SERIE A ANCORA ZERO GOL

Che l’orario particolare (si gioca alle 12.30) possa essere davvero un buon motivo per invertire la rotta e trovare davvero quel giocatore visto in Germania? Nkunku non può essere diventato un problema, non così. Dopo qualche anno di alti e bassi in Inghilterra nel Chelsea, la meta Milan è davvero l’isola verde dove un ragazzo in via di ripresa può tornare a giocare sereno e tranquillo. Il tandem lì davanti con Pulisic sembra funzionare, con il francese che proprio al fianco di Chris ha giocato finora la sua miglior fetta di partita in stagione. Come sottolineato da Allegri il secondo tempo di Torino è stato molto positivo e impattante. Un gol domani, ma anche un’altra buona prestazione potrà davvero portare Nkunku a giocarsi seriamente le proprie carte, qui, al Milan, adesso.

di Niccolò Crespi