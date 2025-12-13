Maignan a tutti i costi, dal mister al club: tutti vogliono trattenere Magic Mike

Mike Maignan resta il primo pensiero del Milan per quel che riguarda il futuro della porta rossonera. Ne parla ampiamente la Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna di giornale, sottolineando come il Diavolo farà di tutto per convincere il portiere francese a rimanere all'ombra del Duomo.

Non ci sono scadenze dietro l'angolo, ma non si potrà andare avanti a oltranza. Tra le parti non c'è ancora una trattativa concreta, non sono fissati incontri in agenda ma c'è sicuramente la voglia di rivedersi prima di una decisione definitiva. I dirigenti hanno fatto capire al francese la volontà di offrigli un contratto importante.

Un accordo pluriennale che partirebbe da una base fissa di 5 milioni più ulteriori bonus. Nel frattempo, a Casa Milan, non vogliono farsi trovare impreparati anche se sperano di poter continuare con Magic Mike. E chissà che una stagione fantastica, con qualche trofeo, possa fargli cambiare idea.

Dopo un'estate parzialmente turbolenta, Maignan è rinato sotto la guida di Massimiliano Allegri e Claudio Filippi: prestazioni convincenti, la saracinesca che è tornata al suo posto. Allegri vorrebbe trattenerlo ma è troppo esperto per esporsi pubblicamente a riguardo, è chiaro che la conferma di Maignan sarebbe importantissima. Un portiere di livello, mica facile a trovarli.