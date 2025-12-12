Casting rossonero per il centravanti: Lucca, Icardi e Zirkzee i nomi gettonati

A distanza di un anno dall'ultima volta, il Milan potrebbe tornare in lizza per l'acquisto di un nuovo centravanti. L'investimento Santiago Gimenez, a oggi e salvo clamorosi stravolgimenti che potrebbero avvenire in Supercoppa Italiana quando il messicano dovrebbe tornare a disposizione di Allegri, non ha portato i suoi frutti. Per questa ragione il Diavolo cerca un attaccante che possa portare i gol al tecnico rossonero e permettergli di lottare con continuità per l'obiettivo stagionale: il ritorno in Champions League.

Gimenez o Nkunku

Come riferisce oggi il QS i due profili che in questa stagione hanno interpretato il ruolo di prima punta con maggiore continuità, Gimenez e Nkunku, sono anche i due giocatori che potrebbero fare spazio a un ipotetico nuovo arrivato. Francamente è difficile pensare che il francese ex Chelsea e Lipsia, arrivato in agosto per una cifra molto importante, possa essere già messo alla porta: certo è che ci si aspetta un cambio di rotta deciso nelle sue prestazioni. Molto più a rischio la posizione di Gimenez che già in estate era stato proposto sul mercato e che in questi primi mesi della stagione non ha inciso come avrebbe dovuto: 1 gol in Coppa Italia e basta. Da circa un mese e mezzo è infortunato.

I nomi gettonati

Sono tanti i nomi che si inseguono in questi giorni sulle pagine di giornale e su quelle web dedicate al Milan. Una delle idee porta al nome di Lorenzo Lucca, centravanti del Napoli che i Campioni di Italia, di fatto, hanno soffiato anche ai rossoneri quest'estate. Il rendimento dell'ex Udinese ha lasciato a desiderare nella squadra di Conte e l'imminente ritorno di Lukaku gli chiuderà ulteriormente le porte. La trattativa è complicata perché formalmente si tratta ancora di un prestito dal club friulano. Una suggestione delle ultime ore è quella di Mauro Icardi, con poco spazio al Galatasaray per via di Osimhen: l'ingaggio è però molto alto. Un altro nome seguito è un vecchio pupillo come Joshua Zirkzee: su di lui c'è però anche il pressing forte della Roma.