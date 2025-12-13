Sassuolo, Grosso: "Se affrontassi oggi Pulisic userei molto di più la testa più che il fisico"

vedi letture

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, è stato protagonista del nuovo episodio di Storie di Serie A, il format di Lega Serie A su DAZN che dà voce ai protagonisti del campionato italiano. Il tecnico parla della prima parte di stagione del Sassuolo, prossimo avversario del Milan: "Siamo molto contenti della partenza di quest’anno ma restiamo molto realisti. Il livello del campionato è alto, una competizione difficilissima”.

Grosso ha parlato anche a livello generale in merito ai suoi metodi in spogliatoio e al suo stile di gioco: "Mi piace lasciare messaggi sulla lavagna in spogliatoio e appuntarmi delle cose mentre facciamo le riunioni. Ci piace parlare, però si dice che, quando parli dimentichi, quando vedi ricordi e quando fai capisci. Quindi, è importante unire queste tre cose per progredire. La mia modalità di difendere era un po’ diversa rispetto al difensore classico. Se affrontassi oggi Pulisic userei molto di più la testa più che il fisico. È importante riconoscere i pregi degli avversari ma soprattutto i difetti e indirizzarli su questo”.