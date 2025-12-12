Sassuolo, Grosso verso il Milan: "Proveremo ad esprimere il nostro calcio, consapevoli delle difficoltà che ci saranno"
Fabio Grosso, ex campione del mondo con l'Italia nel 2006 oggi allenatore del Sassuolo e quindi prossimo avversario del Milan in campionato, è intervenuto così al format "Storie di Serie A", in onda su Radio-TV Serie A. Ecco un estratto delle sue parole in vista della sfida di San Siro:
"Il messaggio è comunque che andiamo in un campo bellissimo, contro un avversario fortissimo e quindi il messaggio è quello di andare per provare ad esprimere quello che sappiamo fare, sapendo e consapevoli delle difficoltà che ci saranno. Però come ho detto prima, proprio dentro quelle difficoltà, la bravura e la bellezza di saperci stare e provare a uscirne".
MILAN – SASSUOLO h. 12.30
CREZZINI
MELI – ALASSIO
IV: CHIFFI
VAR: PRONTERA
AVAR: MARESCA
