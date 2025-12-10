Sassuolo, domani in campo nel pomeriggio per una nuova seduta di allenamento

Il sito del Sassuolo ha pubblicato il report dell'allenamento odierno dei neroversi in vista della sfida contro il Milan, specificando che domani il gruppo tornerà in campo nel pomeriggio per una nuova seduta di allenamento.

LA SQUADRA ARBITRALE PER MILAN-SASSUOLO

L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la quindicesima giornata di campionato di Serie A Enilive che si giocherà nel prossimo weekend. I rossoneri saranno di scena a San Siro e ospiteranno, domenica 14 dicembre alle ore 12.30, il Sassuolo, una delle rivelazioni di questo avvio di campionato. La sfida è stata affidata al signor Valerio Crezzini, arbitro della sezione di Sienza. Al Var ci saranno Prontera e Maresca. Per il fischietto toscano sarà l'ottava gara in carriera in Serie A.

MILAN – SASSUOLO h. 12.30

CREZZINI

MELI – ALASSIO

IV: CHIFFI

VAR: PRONTERA

AVAR: MARESCA