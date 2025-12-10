Furlani: "Il futuro del Milan nasce nella fiducia nei giovani. Questa maglia richiede carattere, disciplina e amore vero per questi colori"

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, si è così espresso rivolgendosi ai presenti alla Festa di Natale del settore giovanile rossonero, a cui hanno partecipato, oltre ai giovanissimi calciatori e calciatrici rossoneri, anche il resto della dirigenza, i responsabili del settore giovanile capeggiati da Vincenzo Vergine, Massimiliano Allegri e alcuni giocatori della Prima Squadra, tra cui Modric, Leao e Maignan: “Innovare significa avere coraggio, il coraggio di guardare avanti e di credere nel futuro. Innovazione è visione, è crescita e fiducia nei giovani. Il futuro del Milan nasce qua. Nel Settore Giovanile. Dove i sogni diventano obiettivi, e il talento incontra la responsabilità, in ogni allenamento e in ogni sacrificio che fate. Dietro ogni passo avanti ci sono persone straordinarie: allenatori, educatori, dirigenti. Ma anche chi lavora lontano dai riflettori—staff, magazzinieri, accompagnatori.

Un ringraziamento di cuore va a tutti voi, a chi ogni giorno, con passione e umiltà, fa crescere i nostri ragazzi. Chi lavora nel Settore Giovanile è il cuore pulsante del nostro progetto, la forza silenziosa che alimenta i sogni rossoneri. E un grazie sincero va anche alle famiglie e ai genitori, che affrontano sacrifici, distanze e impegni per sostenere i loro figli e le loro figlie, e li affidano a quella che per loro è una seconda casa: la PUMA House of Football, la culla dove il Milan cresce, dentro e fuori dal campo. E poi un pensiero agli atleti e alle atlete, a chi scende in campo ogni giorno con coraggio e responsabilità. Perché non è facile vestire la maglia del Milan: richiede carattere, disciplina e amore vero per questi colori.”