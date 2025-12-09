Lazio perde Isaksen, lesione all'adduttore per il danese
(ANSA) - ROMA, 09 DIC - La Lazio dovrà rinunciare a Gustav Isaksen. Il calciatore, uscito nell'intervallo del match contro il Bologna, dopo aver effettuato gli esami strumentali, ha riportato una lesione di basso grado a carico dell'adduttore sinistro, come evidenziato dalla Lazio in una nota. L'atleta ha già iniziato il percorso riabilitativo e le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni. (ANSA).
