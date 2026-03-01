Cremonese, Nicola: "Oggi non ho nulla da dire ai ragazzi. C’è rammarico ovviamente per aver subito gol"

Davide Nicola, allenatore della Cremonese, ha parlato a DAZN dopo la sconfitta col Milan.

“Siamo tornati a giocare con la giusta qualità e personalità, senza occuparci solo di quello che fanno gli avversari. Nella prima parte della stagione l’abbiamo fatto ampiamente. Oggi non ho nulla da dire ai ragazzi. C’è rammarico ovviamente per aver subito gol. Gol che tra l’altro, se vai a vedere, non è neanche frutto di un errore di piazzamento. Sono quei momenti in cui tardi un palo a prendere la posizione e diventa tutto più difficile leggere la traiettoria. Ma se si gioca così il nostro campionato inizia in questo momento, quando incontreremo squadre contro cui dobbiamo cercare di far valere la nostra idea e fare più punti possibile”.