Cremonese, Nicola: "Oggi non ho nulla da dire ai ragazzi. C’è rammarico ovviamente per aver subito gol"
MilanNews.it
Davide Nicola, allenatore della Cremonese, ha parlato a DAZN dopo la sconfitta col Milan.
“Siamo tornati a giocare con la giusta qualità e personalità, senza occuparci solo di quello che fanno gli avversari. Nella prima parte della stagione l’abbiamo fatto ampiamente. Oggi non ho nulla da dire ai ragazzi. C’è rammarico ovviamente per aver subito gol. Gol che tra l’altro, se vai a vedere, non è neanche frutto di un errore di piazzamento. Sono quei momenti in cui tardi un palo a prendere la posizione e diventa tutto più difficile leggere la traiettoria. Ma se si gioca così il nostro campionato inizia in questo momento, quando incontreremo squadre contro cui dobbiamo cercare di far valere la nostra idea e fare più punti possibile”.
Pubblicità
L'Avversario
Cremonese, uno sguardo agli avversari del Milan: in casa la squadra di Nicola detiene un particolare record
Le più lette
3 Cremonese-Milan 0-2, voti e pagelle: Pavlovic non molla mai, Leao croce e delizia. Pulisic, che succede?
4 André, manca la firma del presidente del Corinthians. Milan pronto ad andare dalla FIFA per concludere il trasferimento
16/02 Sport dilettantistico, agevolazioni per attrezzature e riqualificazione degli impianti: l’accordo tra Icsc e Asi
16/02 Nel torneo dei cascatori Bastoni nella bufera. Sotto accusa le regole assurde del Var e il sistema arbitrale
Primo Piano
André, manca la firma del presidente del Corinthians. Milan pronto ad andare dalla FIFA per concludere il trasferimento
live mnLIVE MN - Cremonese-Milan (0-2): Pavlovic-Leao, tre punti d'oro per il Diavolo. Ma che fatica...
Luca SerafiniArbitri, Champions, il futuro di Allegri: basta con le spaccature! Adesso inizia il tormentone Modric...
Franco OrdineAllegri resta ma fidatevi di lui. Arbitri: chiedere di mandare via Rocchi per capire chi non ci sta
Post Milan-Como, situazioni e polemiche che danno fastidio. Sogno scudetto? Conta solo la concretezza dei tre punti
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com