Cremonese, Vandeputte: "Le qualità del Milan sono chiare, le conosciamo tutte"
MilanNews.it
Jari Vandeputte è stato intervistato da DAZN nel pre partita di Cremonese-Milan. Queste le sue parole.
Che partita è oggi?
“Le qualità del Milan sono chiare, le conosciamo tutte. Ci sono anche le nostre qualità che dobbiamo mettere in campo, la nostra voglia che ci deve essere sempre. Ci deve essere contro il Milan così come qualsiasi altra squadra. Dobbiamo avere fiducia in noi stessi ed entrare convinti in campo”.
Pubblicità
L'Avversario
Cremonese, uno sguardo agli avversari del Milan: in casa la squadra di Nicola detiene un particolare record
Le più lette
4 Il ds del Corinthians conferma l'offerta del Milan per André: "15 milioni più due di bonus per il 70% del cartellino"
16/02 Sport dilettantistico, agevolazioni per attrezzature e riqualificazione degli impianti: l’accordo tra Icsc e Asi
16/02 Nel torneo dei cascatori Bastoni nella bufera. Sotto accusa le regole assurde del Var e il sistema arbitrale
Primo Piano
Tare a DAZN: "Una sconfitta non può togliere delle certezze che abbiamo avuto per sei mesi consecutivi"
Luca SerafiniArbitri, Champions, il futuro di Allegri: basta con le spaccature! Adesso inizia il tormentone Modric...
Franco OrdineAllegri resta ma fidatevi di lui. Arbitri: chiedere di mandare via Rocchi per capire chi non ci sta
Post Milan-Como, situazioni e polemiche che danno fastidio. Sogno scudetto? Conta solo la concretezza dei tre punti
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com