Cremonese, Vandeputte: "Le qualità del Milan sono chiare, le conosciamo tutte"

Cremonese, Vandeputte: "Le qualità del Milan sono chiare, le conosciamo tutte"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:05L'Avversario
di Manuel Del Vecchio

Jari Vandeputte è stato intervistato da DAZN nel pre partita di Cremonese-Milan. Queste le sue parole.

Che partita è oggi?

“Le qualità del Milan sono chiare, le conosciamo tutte. Ci sono anche le nostre qualità che dobbiamo mettere in campo, la nostra voglia che ci deve essere sempre. Ci deve essere contro il Milan così come qualsiasi altra squadra. Dobbiamo avere fiducia in noi stessi ed entrare convinti in campo”.