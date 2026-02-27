Cremonese, domenica in campo per un record storico… di cosa si tratta
Ricorderete sicuramente tutti il match d'andata tra Milan e Cremonese. Era il 23 agosto e a San Siro il Milan inaugurava la stagione con una sconfitta shock che però è rimasta l'unica in Serie A fino a settimana scorsa. Il dato riportato da Opta riguarda una possibile vittoria dei grigiorossi anche nel match di ritorno. Se dovesse accadere ciò, la Cremonese diventerebbe la sola terza squadra neopromossa nella storia a vincere entrambe le sfide contro il Milan in una singola stagione di Serie A, dopo l'Ascoli nel 1986/87 e l'Atalanta nel 1940/41.
