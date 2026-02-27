Cremonese, oggi esercitazioni sulle palle inattive in vista del Milan
Il sito ufficiale della Cremonese, prossima avversaria del Milan in campionato (domenica alle 12.30), pubblica il racconto dell'allenamento odierno dei grigiorossi: "Cremonese in campo questa mattina presso il Centro Sportivo 'Giovanni Arvedi'. Al termine della consueta seduta video in sala stampa i ragazzi di Mister Nicola si sono recati sul campo numero quattro per dare il via all’allenamento con l’attivazione fisica. Successivamente spazio a rondò, lavoro tattico ed esercitazioni sulle palle inattive. La squadra domani svolgerà la seduta di rifinitura alle ore 11".
Questo il programma della 27^ giornata di Serie A:
VENERDÌ 27/02
Parma-Cagliari h. 20:45 DAZN
SABATO 28/02
Como-Lecce h. 15:00 DAZN
Hellas Verona-Napoli h. 18:00 DAZN
Inter-Genoa h. 20:45 DAZN/SKY
DOMENICA 1/03
Cremonese-Milan h. 12:30 DAZN
Sassuolo-Atalanta h. 15:00 DAZN
Torino-Lazio h. 18:00 DAZN/SKY
Roma-Juventus h. 20:45 DAZN
LUNEDÌ 2/03
Pisa-Bologna h. 18:30 DAZN
Udinese-Fiorentina h. 20:45 DAZN/SKY
