Thorsby verso il Milan: "Per giocarcela dovremo essere perfetti. Cercherà di fare risultato dopo la sconfitta contro il Parma"

Il nuovo acquisto della Cremonese Morten Thorsby è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida in programma domenica alla mezza contro il Milan allo stadio "Giovanni Zini". Di seguito alcuni estratti delle dichiarazioni del calciatore grigiorosso.

Qual è l’umore in spogliatoio dopo le ultime settimane?

“Sappiamo tutti come funziona nel mondo del calcio, ci sono momenti e momenti. Quando non si vince possono esserci delle difficoltà, ma è solo attraverso il gruppo che se ne può uscire. Qui il gruppo c’è, è sano e ha tutte le possibilità per cambiare la situazione: in carriera mi è già capitato di vivere fasi del genere e so che le possiamo superare, serve impegnarsi ancora di più”.

Che partita ti aspetti contro il Milan? In carriera lo hai incontrato dieci volte, ma senza vincere…

“Sicuramente è una squadra che ha grande qualità, per giocarcela dovremo essere perfetti. Cercherà di fare risultato dopo la sconfitta dello scorso turno, ma per noi è troppo importante fare la prestazione e sfruttare il supporto dei nostri tifosi. I miei precedenti? Sì, sarebbe il momento perfetto per trovare la prima vittoria”.