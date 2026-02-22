Cherubini esalta Allegri e il suo lavoro: "Se lo merita come professionista e persona"

Il Milan scende in campo questo pomeriggio contro il Parma a San Siro, con l'occasione di allungare su Juventus e Napoli che sono state sconfitte nel corso del weekend. Prima della partita l'amministratore delegato crociato Federico Cherubini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 e ha presentato così la sfida. Le sue dichiarazioni.

Si aspettava un Milan in lotta per lo Scudetto?

"Massimiliano Allegri lo sta facendo un lavoro straordinario, lo conferma la striscia di risultati utili: ero sicuro e speravo potesse fare un buon lavoro. Se lo merita come professionista e come persona"