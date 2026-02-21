Qui Parma, la lista dei convocati per la partita contro il Milan
Di seguito si riporta la nota con cui il Parma, sul proprio sito, ha comunicato la lista dei convocati per la partita di domani pomeriggio a San Siro contro il Milan. Assenti lo squalificato Circati e Mikolajewski.
"L’allenatore Carlos Cuesta ha convocato 23 calciatori per il match Milan-Parma, in programma domenica 22 febbraio alle ore 18:00, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e valido per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A Enilive.
Portieri: 67 Casentini, 40 Corvi, 66 Rinaldi.
Difensori: 27 Britschgi, 29 Carboni, 15 Delprato, 61 Drobnic, 63 Mena Martinez, 37 Troilo, 5 Valenti, 14 Valeri.
Centrocampisti: 10 Bernabé, 25 Cremaschi, 8 Estévez, 16 Keita, 41 Nicolussi Caviglia, 24 Ordoñez, 22 Sørensen.
Attaccanti: 23 Elphege, 17 Ondrejka, 21 Oristanio, 9 Pellegrino, 7 Strefezza".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan