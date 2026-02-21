Qui Parma, la lista dei convocati per la partita contro il Milan

Di seguito si riporta la nota con cui il Parma, sul proprio sito, ha comunicato la lista dei convocati per la partita di domani pomeriggio a San Siro contro il Milan. Assenti lo squalificato Circati e Mikolajewski.

"L’allenatore Carlos Cuesta ha convocato 23 calciatori per il match Milan-Parma, in programma domenica 22 febbraio alle ore 18:00, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e valido per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A Enilive.

Portieri: 67 Casentini, 40 Corvi, 66 Rinaldi.

Difensori: 27 Britschgi, 29 Carboni, 15 Delprato, 61 Drobnic, 63 Mena Martinez, 37 Troilo, 5 Valenti, 14 Valeri.

Centrocampisti: 10 Bernabé, 25 Cremaschi, 8 Estévez, 16 Keita, 41 Nicolussi Caviglia, 24 Ordoñez, 22 Sørensen.

Attaccanti: 23 Elphege, 17 Ondrejka, 21 Oristanio, 9 Pellegrino, 7 Strefezza".