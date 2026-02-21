Parma, dai gol di Pellegrino all'imprevedibilità di Bernabè: i punti di forza del prossimo avversario del Milan
Dopo il pareggio casalingo contro il Como, il Milan di Massimiliano Allegri si avvicina al prossimo incontro in campionato domenica alle 18.00 contro il Parma. Una partita complicata, dove i rossoneri non potranno sbagliare per evitare di complicare il proprio percorso verso la qualificazione alla prossima Champions League.
PARMA: I PUNTI DI FORZA VERSO LA SFIDA CONTRO IL MILAN
Uno dei quattro gol - tutti realizzati in casa, incluso quello contro l'Hellas Verona nell'ultimo turno - di Adrián Bernabé in Serie A è arrivato contro il Milan, nel pareggio per 2-2 nella gara di andata; il centrocampista spagnolo ha guadagnato nove falli nell'ultimo terzo di campo: tra i pari ruolo solo Adrien Rabiot (12) ne conta di più in questa Serie A. Inoltre, tra i giocatori in doppia cifra di gol dall'inizio della scorsa stagione nei maggiori cinque campionati europei, solo Mikel Merino (64%) ha segnato in percentuale più gol di testa rispetto a Mateo Pellegrino (60% - 6/10); il classe 2001, inoltre, potrebbe andare a segno per due presenze di fila per la prima volta in Serie A.
