Fabregas: "Non siamo una squadra fatta per giocare ogni 3-4 giorni. Qui stadio bellissimo contro una squadra fortissima"

Cesc Fabregas ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Como.

I giocatori sono motivati?

“Se c’è bisogno di motivarli in una notte come questa abbiamo un problema. È una grande opportunità, veniamo da una partita non bellissima con la Fiorentina, è bello che il calcio ti dà la possibilità di ripartire in uno stadio bellissimo contro una squadra fortissima”.

Sui cambi di formazione:

“Siamo una squadra corta, non fatta per giocare ogni 3 giorni. Stiamo giocando da 2 mesi ogni 3-4 giorni. Dobbiamo ripartire il minutaggio. Oggi è la più importante, ma non possiamo dimenticare che giochiamo di nuovo tra 65 ore. I ragazzi si stanno allenando bene, oggi andiamo così”.

Caqueret falso 9?

“Tutti fanno un po’ il falso nove. Alla fine si tratta di provare a creare spazio che sia utile a fare male al Milan. Dobbiamo attaccare la profondità, avere un bel gioco posizionale e fare male quando abbiamo la palla”.