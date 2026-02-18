Fabregas su Nico Paz: "Si sente forte, sta bene. Deve avere stabilità"
Cesc Fabregas, allenatore del Como, in conferenza stampa verso la sfida al Milan ha parlato anche di Nico Paz. Questo un estratto delle sue dichiarazioni, riportate da tuttocalciocomo.it: "La vita del top player è questa. Siete voi che dite che domani andrà al Real Madrid. Anche l'anno scorso lo dicevate, e alla fine non è andato. Se sei speciale e non stai nel tuo miglior momento, devi accettare la critica. Tutto passa.
Nico deve avere stabilità, ha la mentalità forte e grandissime qualità. Senza di lui la squadra ha comunque trovato le dinamiche giuste e risultati e performance adeguate. Lui fisicamente sta bene, prima della Coppa Italia con la Fiorentina ho parlato con lui, volevo addirittura lasciarlo a casa e non portarlo per farlo riposare. Ma lui si sente forte, si sente bene".
